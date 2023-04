Tomb Raider, in attesa del prossimo gioco: tra diversità e il destino di Lara Croft

In attesa del chiacchierato reveal del prossimo gioco di Tomb Raider, Rhianna Pratchett, autrice del reboot della saga avviato nel 2013, riflette sul futuro di Lara Croft.

"Nell'ultimo decennio abbiamo assistito alla nascita di molti personaggi femminili, c'è stato il successo di Ellie con The Last of Us, così come il lancio della serie di Horizon. - ricorda la sceneggiatrice - Penso che l'industria abbia accolto un maggior numero di protagoniste femminili, ma dieci anni fa si trattava ancora di una scelta insolita". Una considerazione che porta Rhianna Pratchett a riflettere sulle future declinazioni di Tomb Raider.

"Non ho nessun tipo di informazioni riservate", chiarisce sin da subito la sceneggiatrice, che tuttavia è convinta che la serie continuerà a cercare di dare rappresentazione alle diversità. "Lara non ha bisogno di seguire sentieri già tracciati. - evidenzia - Può essere lei stessa quei sentieri per altre persone". Tra le direzioni che l'autrice del reboot di Tomb Raider auspica di vedere seguite troviamo uno sviluppo a 360 gradi della personalità della protagonista: "Fatela divertire e avere un ampio numero di relazioni. Non solo rapporti romantici o sessuali, ma anche amicizie e tutto ciò che sta nel mezzo. Fatela vivere sia come eroina sia come essere umano, e osservate come queste due anime entrano in conflitto: è qui che le cose si fanno interessanti!".



Al momento, mancano informazioni ufficiali sul futuro della serie, ma Crystal Dynamics ha promesso novità su Tomb Raider nel corso del 2023.