Tomb Raider Reloaded ritorna: data per il roguelike mobile con Lara Croft

Vi ricordate di Tomb Raider Reloaded? Si tratta di un action free-to-play pensato per dispositivi mobile che nel corso del 2021 venne distribuito in soft launch solo in pochi territori, all'epoca distribuito da Square Enix.

Seppur ancora incompleto e disponibile solo in specifici territori, Tomb Raider Reloaded fece discutere per la presenza di microtransazioni invasive, ma da allora il gioco è sparito sostanzialmente dai radar, mentre nel frattempo Square Enix ha rinunciato ai diritti sul marchio di Tomb Raider vendendo Crystal Dynamics (ed Eidos Montreal) ad Embracer Group nel corso del 2022. Adesso, però, il progetto mobile si appresta a fare il suo ritorno in veste definitiva, come annunciato da CDE Entertainment (studio sotto etichetta Embracer) attraverso un nuovo trailer.

Sviluppato da Emerald City Games, Tomb Raider Reloaded si appresta a fare il suo esordio su dispositivi iOS e Android il prossimo 14 febbraio, offrendo ai giocatori un'avventura dalle meccaniche roguelike suddivisa in più livelli. Oltre ai sistemi mobile, il gioco sarà disponibile anche per gli abbonati a Netflix, con gli iscritti che potranno accedere al gioco senza annunci o acquisti in-app.

Nello sviluppo è stata coinvolta anche Crystal Dynamics, che ha fornito assistenza ad Emerald City Games per dare vita alla miglior esperienza possibile. Infine, Keeley Hawes tornerà a doppiare Lara Croft, dopo aver già prestato la sua voce al personaggio in diversi passati giochi della serie quali Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary e Tomb Raider Underworld, oltre agli spin-off Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris.