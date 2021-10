Tomb Raider Reloaded è uscito ma ci sono tantissime microtransazioni

Square Enix ha pubblicato Tomb Raider Reloaded in soft launch in alcuni territori (tra cui il Canada), i primi pareri sul gioco però non sono troppo positivi a causa delle numerose microtransazioni presenti che finiscono per risultare piuttosto invasive.

Dai potenziamenti per le armi ai ticket per giocare che si rigenerano ad intervalli temporali ben precisi, pubblicità per guadagnare nuove vite e accumulare moneta virtuale e casse premio. Ovviamente è possibile aggirare queste limitazioni semplicemente acquistando i pacchetti e le determinate opzioni di sblocco in vendita a pagamento.

Sembra che anche le ricompense siano piuttosto scarse e con l'avanzare dei livelli (attualmente ci sono sette mondi divisi in 20/50 stage ciascuno) diventi impossibile superare le varie sfide se non acquistando potenziamenti a caro prezzo, almeno stando a quanto riportato da alcuni utenti sul forum di ResetERA.

Tomb Raider Reloaded è un gioco mobile che riprende il concept alla base di Lara Croft Relic Run, un ibrido tra un endless runner e tradizionale action game. Il soft launch permetterà a Square Enix di testare le reazioni del pubblico e raccogliere feedback per migliorare il progetto, attualmente il gioco sembra come detto essere particolarmente sbilanciato e con un sistema di monetizzazione piuttosto invasivo, vedremo se questi problemi verranno risolti prima del debutto ufficiale.