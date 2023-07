Tomb Raider: ricordate l'imitazione di Lara Croft di Sabrina Impacciatore?

Un antico detto recita: l’imitazione è una delle più sincere forme di adulazione. Non è da escludere, visto che generalmente a essere imitati sono i personaggi più famosi del momento, coloro che per un tratto in particolare finiscono per essere ricordati nel corso del tempo. Lara Croft, in quanto icona pop in Tomb Raider, non faceva eccezione.

Sicuramente i fan dell’archeologa, e molto probabilmente anche quelli di Sabrina Impacciatore, ricorderanno la mitica interpretazione comica dell’attrice durante alcuni show televisivi. La sua imitazione, rimasta nella storia, ironizzava su alcune delle caratteristiche tipiche dei Tomb Raider classici. Una parodia molto comune riguardava l’inconfondibile “Ah-ha” di Lara, che l’archeologa pronunciava tutta soddisfatta quando raccoglieva un segreto o un oggetto, in particolare nel corso di Tomb Raider 2. L’Impacciatore, nominata agli Emmy 2023 per il suo ruolo nella serie The White Lotus, la replicando a dovere e fa sorridere mettendo in risalto la rigidità degli storici comandi, che però si amalgamavano in quello che è stato un gameplay veramente unico.

Il giocatore col dito a banana, incapace di manovrare la povera Lara, la faceva andare a sbattere a destra e a manca, incurante dei suoi tipici avvertimenti in stile tutorial, pronunciati con la suadente voce che a suo tempo veniva conferita al personaggio dalla bravissima doppiatrice di Lara Croft, Elda Olivieri. Mantenendo l’attitudine insolente e smaliziata della Lara Croft classica, la Impacciatore ci riproponeva buffi battibecchi tra Lara e il giocatore che, incapace di manovrarla, metteva a dura prova la pazienza della predatrice di tombe.

Ci sono diversi sketch in rete, alcuni anche ispirati alla legnosità dei comandi di Tomb Raider: The Angel of Darkness nei vicoli di Parigi, al tempo una delle sue avventure più moderne. Voi ve la ricordate? Un bel tuffo nel passato, mentre attendiamo di scoprire qualche dettaglio in più sul nuovo capitolo in sviluppo. Intanto, ecco cosa speriamo di vedere in Tomb Raider Next.