Tomb Raider: sì lo sappiamo, anche voi avete dimenticato il maggiordomo in freezer

Il Maniero Croft è forse una delle residenze più iconiche di tutto il mondo videoludico e forse ancor di più lo sono i suoi abitanti: la padrona di casa, Miss Croft, e Winston, il suo fedele maggiordomo. In tanti anni di onorata carriera, quest’ultimo ne ha viste di cose.

Mentre si vocifera che Tomb Raider Next sarà rivelato nel corso di quest'anno, nelle sue avventure classiche, in special modo Tomb Raider 2 e Tomb Raider 3, Lara Croft esplorava i meandri più nascosti dell’universo in cerca dei più preziosi artefatti, che poi collezionava nel museo personale della propria residenza. Visitare la villa di Lara era possibile in qualsiasi momento dalla schermata del titolo. Questa location era ben più che un semplice livello tutorial in cui fare allenamento: era, infatti, una casa ricca di segreti da scoprire e sfide da portare a termine, un valido aiuto per tentare di evitare i 4 errori che tutti abbiamo commesso nei primi Tomb Raider.

E il maggiordomo Winston, con il suo vassoio d’argento carico di tutta la sua dedizione, ci seguiva sempre, passo dopo passo, mugolo dopo mugolo. Non importa se fossimo in casa o in giardino, lui era lì, dietro di noi, come un’ombra in agguato, intento a vigilare sulla nostra sicurezza e, in tanti altri casi, a farci spaventare a morte.

Forse è per questo che, sin dai lontani tempi di Tomb Raider 2, qualsiasi giocatore, anche chi si è fermato ad esplorare soltanto il maniero Croft, ha sentito l’urgenza di trovare una soluzione, non importa quanto drastica fosse. L’intelletto da archeologa ci ha così portati nella fornitissima cucina di Lara, in cui un apposito spazio era adibito a cella frigorifera. Con un pulsante lì accanto era possibile aprire il freezer e…niente, Winston ci seguiva pure lì. È a quel punto che si è accesa un’idea: così come la apre, il pulsante può chiudere la cella.

Pur crudele che fosse, se Winston era nel frigorifero e chiudevamo l’ingresso con lui all'interno, il povero maggiordomo non aveva più modo di uscirne. Da cella frigorifera a cella vera e propria il passo diventava breve, ma questo era l’unico modo per liberarsi di lui e poter girovagare indisturbati per tutta casa. Questo è forse uno dei ricordi più condivisi dalla community di Tomb Raider, si fatica a trovare anche un singolo giocatore che non abbia sperimentato questo trucchetto nel corso della sua esperienza. Winston non avrà apprezzato, ma possiamo dire che fino a oggi si è conservato benissimo! Un po’ di merito ce lo dovrà pur riconoscere.