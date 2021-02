Tomb Raider: Square Enix anticipa l'arrivo di nuovi annunci nel 2021

A gennaio Crystal Dynamics ha confermato che un nuovo gioco di Tomb Raider è in sviluppo, oggi il publisher Square Enix rivela che altri annunci legati alla serie sono in programma per il 2021.

"Negli ultimi 25 anni Tomb Raider è diventato più di un gioco e Lara Croft è diventata un'icona culturale", ha affermato Scot Amos, Head Studio di Crystal Dynamics. "Siamo così orgogliosi di far parte di questo ricco arazzo di avventure, ma riconosciamo che il vero merito appartiene ai fan! L'incredibile community di Tomb Raider ha reso tutto questo possibile e non vediamo l'ora di celebrare con loro il suo traguardo storico per molti decenni a venire."

Square Enix ha aperto il minisito per i 25 anni di Lara Croft e per l'occasione ha anticipato l'arrivo di ulteriori annunci nel corso dell'anno: "La celebrazione annuale del suo 25° anniversario includerà esplorazioni approfondite dei principali giochi pubblicati nel franchise, inclusi reperti nostalgici provenienti dagli archivi, interviste agli sviluppatori, attività della community, playthrough dal vivo e altro ancora. Nei prossimi mesi, lo sviluppatore Crystal Dynamics rivisiterà nuovamente i principali capitoli di Tomb Raider, concentrandosi su un gioco al mese. I fan di Tomb Raider e Lara Croft possono aspettarsi ulteriori annunci sul franchise nel corso dell'anno."

Si parla genericamente di annunci legati al franchise, dunque non è detto che questi siano necessariamente legati al nuovo videogioco in sviluppo negli studi di Crystal Dynamics.