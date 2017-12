Tomb Raider: Square-Enix presenterà il nuovo capitolo nel 2018 ad un grande evento

Pubblicando un post su Twitter,ha confermato di essere attualmente al lavoro sul nuovo capitolo della serie reboot di. Il nuovo gioco, che secondo alcuni rumor porterà il nome di, sarà presentato nel 2018 durante un grande evento videoludico.

Come specificato nel messaggio, Square-Enix intende attuare un piano di pubblicazione in stile Bethesda, questa volta: "Guidati dalla voglia di soddisfare innanzitutto i nostri utenti, vogliamo che sappiate che non passerà molto tempo tra il reveal ufficiale e il momento in cui potrete giocare.

Il nostro viaggio insieme comincerà con un grande evento nel 2018. Semplicemente non vediamo l'ora di portarvi nell'avventura definitiva di Lara Croft". È presumibile pensare, a questo punto, che il gioco sarà pubblicato già nel 2018.

Il nuovo capitolo di Tomb Raider sarà probabilmente un sequel diretto del reboot uscito nel 2013 e di Rise of the Tomb Raider, pubblicato invece nel 2015. Restate su Everyeye.it per rimanere aggiornati con tutte le novità sulla serie di Square-Enix.