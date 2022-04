Tomb Raider, Star Wars, Dragon Age: tanti giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro

Sony ha aggiunto nuovi giochi in sconto su PlayStation Store per i saldi di primavera e noi siamo andati subito a controllare le novità della nostra categoria preferita, quella dei giochi in vendita a meno di cinque euro. E questa volta sono davvero tantissimi.

In questa fascia di prezzo, come ribadiamo spesso, è possibile trovare produzioni indipendenti, giochi AAA e AA datati ma ancora validi e ad aprile non mancano le sorprese, con veri e propri blockbuster per PS4 e PS5 in sconto a meno di cinque euro.

Qualche esempio? Rayman Legends a 4.99 euro, stesso prezzo per Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Little Nightmares, Tomb Raider Definitive Edition costa 2.99 euro mentre Star Wars Battlefront Edizione Definitiva viene proposto a soli 3,99 euro invece di 19.99 euro. Il fenomeno Among Us costa 3.19 euro, in sconto anche Resident Evil HD a 4.99 euro e Just Cause 3 a 2.99 euro, continuiamo con Mirror's Edge Catalyst a 4.99 euro, Resident Evil Zero HD a 4.99 euro e Just Cause 3 XXL Edition a 4,49 euro.

E ce ne sono ancora tanti altri che non abbiamo citato, come Brothers A Tale of Two Sons a 4.99 euro, Metro 2033 Redux a 3.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 4.99 euro, Homefront The Revolution a 2.99 euro, Dragon Age Inquisition a 4,49 euro e DOOM 64 a 2,49 euro. Ma la lista è davvero sterminata e include tra gli altri Gravel, Pac-Man Championship Edition 2, Battlefield Hardline Edizione Definitiva, Gravel, Dead Alliance, Agony, Yoku's Island Express, Umbrella Corps, Virginia e Tennis World Tour Legends Edition, tutti in sconto a meno di cinque euro.