Tomb Raider The Angel of Darkness è davvero il gioco più brutto di Lara Croft? Parliamone!

Chi dice che Tomb Raider the Angel of Darkness ha un comparto tecnico trascurato, un gameplay legnoso e una trama rabberciata ha ragione. Tuttavia, ha ragione anche chi afferma che si tratta di un gioco molto sottovalutato all'interno della saga.

Il gioco ha venduto 2,5 milioni di copie in tutto il mondo, eppure chi pronuncia parole di elogio per quest’avventura sa di doverlo fare a fior di labbra. Le opinioni attorno alla sesta avventura di Lara Croft sono perlopiù molto negative, al punto che ancora oggi si pensa a Tomb Raider 6 come a uno dei giochi peggiori della Playstation 2.

Sia chiaro: i giudizi di critica e appassionati che non hanno digerito il gioco si fondano su una serie di difetti che sono sotto gli occhi di tutti: glitch distribuiti un po' ovunque, livelli tagliati senza ritegno, un gameplay giurassico, tanto per citarne alcuni. Eppure, Tomb Raider The Angel of Darkness era un progetto monumentale che avrebbe potuto fare la differenza e, chissà, aprire la strada a inaspettate rivoluzioni nella formula e, soprattutto, nella narrativa della lunga storia con protagonista Miss Croft.

Purtroppo, com’è noto a tutti, l’ironia della sorte ha voluto che questo capitolo si trasformasse in una tomba per l’impronta più classica del franchise che, senza il successivo intervento di Crystal Dynamics, sarebbe rimasta sepolta da un triste ed epocale fallimento.

La prima avventura di Lara su Playstation 2 ha sicuramente sofferto di un fato poco favorevole. Ciò nonostante, non era il capitolo meno ispirato della saga: la trama vedeva l’archeologa negli inediti panni di una fuggitiva, accusata dell’omicidio del proprio mentore Werner Von Croy, in un arco narrativo che era inizialmente destinato a svilupparsi in una trilogia che non fu mai portata a compimento. Già solo questa informazione lascia presagire come mai la trama, di per sé già vittima di innumerevoli rattoppi, appaia così promettente ma anche così confusionaria da seguire. Moltissimi eventi che fungevano da collegamento con le precedenti avventure di Lara, prima fra tutti la spiegazione di come l’esploratrice fosse sopravvissuta alla morte in Egitto, non hanno mai raggiunto la versione finale.

Lo sviluppo del gioco, infatti, è stato notoriamente difficoltoso. Tomb Raider The Angel of Darkness doveva essere il grande ritorno di Lara su console di nuova generazione e l’archeologa era già in ritardo. Erano già diversi anni che non usciva un capitolo di Tomb Raider e l’ultimo rilasciato, Chronicles, si era rivelato insoddisfacente sul fronte delle vendite.

Il team, sostanzialmente privo di una consistente direzione artistica, cercò di innovare la formula del gioco inserendo quasi ognuno dei trend in voga in quel periodo. Fu così che furono introdotte meccaniche RPG, opzioni di dialogo per interagire con i personaggi e sezioni Stealth ispirate a Metal Gear Solid. Si trattava, tuttavia, di aggiunte molto superficiali, il cui impatto appare poco soddisfacente nel gameplay complessivo. Lo stesso dicasi della sceneggiatura, che fu rivista e ricucita in più occasioni. L’uscita del gioco fu rinviata nel 2002 e spostata all’estate 2003, con l’obiettivo di farla coincidere con il secondo film della saga, ma ciò non bastò per concludere i lavori al progetto che, non potendo essere ulteriormente procrastinato, fu sottoposto a una potente operazione di taglia e cuci per arrivare al pubblico nello stato più presentabile possibile.

Questo significò tagliare intere sezioni di gioco, location, dialoghi e altre meccaniche da affinare in modo tale che al giocatore fosse quantomeno possibile iniziare il gioco e poterlo concludere. I segni del raffazzonamento frettoloso di questi contenuti sono ancora evidenti nel gioco, con livelli tagliati da muri invisibili, texture fuori posto e audio decontestualizzati.

Se si prova a guardare oltre gli evidenti malfunzionamenti legati a questo gioco, dalla sua telecamera tremolante ai suoi comandi troppo datati, Tomb Raider 6 era un progetto coraggioso e ha saputo regalarci comunque dei momenti memorabili come l'esplorazione del Louvre, rivelandosi un’opera compianta più che disprezzata. L’inserimento dei dialoghi interattivi, ad esempio, è sorprendentemente inserito in maniera molto coerente con la formula classica di Tomb Raider ed è capace di creare momenti di tensione narrativa grazie agli esiti derivanti dalle scelte dei giocatori. Alcune decisioni sbagliate, ad esempio, possono portare all’arresto o addirittura alla morte di Lara.

Al contempo, i personaggi dello scenario e le scelte di dialogo possono agire anche come vere e proprie chiavi per la risoluzione degli enigmi. La forte attenzione ai dialoghi s’inserisce in un mosaico narrativo che, per la prima volta nella storia di Tomb Raider, riserva un largo spazio alla trama.

La trama di Tomb Raider The Angel of Darkness, infatti, è ricucita, ma ricca di complessità. In quest’avventura la storia va ben oltre la sua consueta funzione di semplice cornice ed è un peccato che moltissimi aspetti non abbiano avuto l’approfondimento inizialmente previsto, dissolvendosi in una cortina di fumo. Per molti, non a caso, il sesto episodio è considerato quello con la miglior trama di tutta la serie. Un’altra innovazione di cui bisogna rendere merito al gioco è l’introduzione, sempre per la prima volta, di un nuovo personaggio giocabile oltre a Lara. Si trattava di Kurtis Trent, un personaggio ambivalente e misterioso che in una sessione di gioco era anche possibile controllare direttamente.

L’aggiunta di Kurtis esplora un lato della trama, ma anche e soprattutto un nuovo lato di Lara. Le scene fra i due sono infatti spesso ricche di una sorta di attrazione fatale mai rivelata e in generale Tomb Raider 6 cerca di esplorare di più la sfera emotiva di Lara rispetto ai suoi predecessori, un’idea che sarà poi ripresa e sviluppata soprattutto nella Trilogia survivor di Crystal Dynamics.

In definitiva, la sesta incarnazione della serie di Tomb Raider si è negli anni guadagnata una terribile nomea. Se in parte la sua reputazione è legittimamente macchiata da un sistema di controlli eccessivamente datato, delle meccaniche mai sviluppate a dovere e una qualità tecnica che lascia molto a desiderare, raschiando la superficie si vede in realtà un titolo con molto potenziale, innegabilmente non il migliore della serie, ma con tutta probabilità un diamante allo stato grezzo. Molto grezzo.