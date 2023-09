Tomb Raider The Legend of Lara Croft è realtà: trailer per la serie anime Netflix

A brevissima distanza dalla pubblicazione del primo trailer della serie anime di Devil May Cry, è già tempo di un nuovo annuncio da parte dei vertici di Netflix!

Il colosso dello streaming ha infatti confermato di essere al lavoro anche su di una serie animata ispirata al mondo di Tomb Raider. La leggendaria IP videoludica si appresta dunque a prendere vita in un adattamento per il piccolo schermo, in arrivo in esclusiva su Netflix.

La produzione si è mostrata in un primo teaser trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. La serie avrà il titolo di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Come già segnalato per la serie animata di Devil May Cry, in questa fase manca purtroppo una data di lancio precisa: il filmato di annuncio si limita a confermare che la creazione sarà "presto" disponibile nel catalogo di Netflix. Cosa ve ne pare dello stile scelto dai produttori di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft?



A firmare la serie animata saranno Powerhouse Animation e Legendary, mentre a supervisionare l'intero progetto sarà Crystal Dynamics. La software house, lo ricordiamo, non è più parte dell'universo Square Enix dal maggio dello scorso anno, in seguito all'acquisizione del team da parte di Embracer Group.