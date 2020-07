Tomb Raider The Ultimate Experience svelato da un leak, di cosa si tratta?

Un leak ha svelato l'esistenza di Tomb Raider The Ultimate Experience, presumibilmente una raccolta dedicata alle avventure di Lara Croft in arrivo su tutte le principali piattaforme tra cui PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch.

Non è chiaro di cosa si tratti esattamente il flyer trapelato sembra far presagire la presenza di tre diversi "filoni", il primo dedicato alla trilogia originale, il secondo in linea con le produzioni di metà anni 2000 (come Tomb Raider Legend e Tomb Raider Uniderworld) e il terzo dedicato agli spin-off "minori" come Lara Croft and the Guardian of Light.

Il banner promozionale riporta la data del 27 agosto ma non sappiamo se questa si riferisca all'uscita oppure alla presentazione del progetto Tomb Raider The Ultimate Experience, la seconda ipotesi appare al momento la più probabile.

Dopo Shadow of the Tomb Raider, Square Enix sta probabilmente lavorando su una nuova trilogia dedicata a Lara Croft, Tomb Raider The Ultimate Experience potrebbe essere dunque una sorta di "Best Of" commemorativo in attesa di dare il via alle avventure next-gen di Lara.