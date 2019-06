Tomb Raider Trilogy e Final Fantasy XV annunciati per Google Stadia

Square Enix annuncia che Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider e Final Fantasy XV saranno disponibili al lancio di Stadia, previsto per Novembre 2019.

Tomb Raider esplora le origini di Lara Croft e la sua trasformazione da giovane inesperta a temprata sopravvissuta. Armata solo dell’istinto e della capacità di spingersi oltre i limiti della resistenza umana, Lara deve combattere per scoprire la cupa storia di un’isola dimenticata e sfuggire alla sua stretta mortale.

In Rise of the Tomb Raider, Lara va oltre il ruolo di sopravvissuta e parte per la sua prima spedizione, alla ricerca del segreto dell’immortalità. Durante il viaggio esplorerà un mondo vasto e ostile, combatterà in azioni di guerriglia e scoprirà insidiose tombe. In Shadow of the Tomb Raider, Lara scopre un magnifico scenario con le tombe più estese nella storia della serie e nuovi, scaltri nemici. Mentre cerca di salvare il mondo da un'apocalisse Maya, Lara finirà per diventare la Tomb Raider che tutti conosciamo.

Final Fantasy XV, acclamato gioco di ruolo (GDR), è il capitolo più recente della celebre serie di Final Fantasy. Il gioco è ambientato in un mondo al confine tra la fantasia e la realtà e segue le avventure del principe Noctis e dei suoi compagni in un’intensa storia di amicizia, amore e tragedia. Nel loro lungo viaggio scopriranno il destino di Noctis e saranno costretti ad affrontare la minaccia del terribile Impero di Niflheim. Con un cast di personaggi indimenticabili, ambientazioni spettacolari, uno scenario che invita all’esplorazione e combattimenti in tempo reale, Final Fantasy 15 è un titolo imprescindibile per fan vecchi e nuovi della serie.