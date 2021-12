Tomb Raider Trilogy gratis su Epic Games Store, link per il download

Come anticipato dai leak dei giorni scorsi, Tomb Raider Trilogy è l'ultimo dei regali di Natale di Epic Games Store, la trilogia delle avventure di Lara Croft resterà disponibile per il download fino al 6 gennaio 2022.

Tomb Raider Trilogy include le versioni complete (Definitive Edition e Game of the Year Edition) di Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration e Shadow of the Tomb Raider, tutti e te i giochi vengono proposti con DLC ed espansioni incluse come sottolineato nella sinossi:"grazie ai contenuti delle edizioni definitive di ciascun titolo, la trilogia offre decine di ore di esplorazione mozzafiato, impegnativi enigmi e combattimenti per la sopravvivenza mentre Lara compie il suo destino di diventare Tomb Raider."

Si tratta di un regalo sicuramente gradito e molto interessante che vi permetterà di vivere l'ultima trilogia di Lara Croft in versione integrale, mettendo a disposizione tre giochi completi e tutti i relativi DLC e le espansioni della storia, oltre a skin e altri oggetti da usare in-game.

Potete scaricare Tomb Raider Trilogy gratis da Epic Games Store fino alle 16:59 del 6 gennaio 2022, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato.