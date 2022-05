Tomb Raider in UE5 e oltre: Eidos e Crystal Dynamics tra vecchie e nuove IP e tanti AAA

Sappiamo ormai da diverso tempo che il prossimo Tomb Raider sarà realizzato in Unreal Engine 5, ma a quanto pare negli ex studi Square Enix sono in cantiere anche molti altri progetti.

Ne ha discusso di recente il CEO di Embracer Group, Lars Wingefors, in seguito ovviamente all'acquisizione di Crystal Dynamics, Square Enix Montréal ed Eidos Interactive. Nel presentare l'operazione agli investitori, la dirigenza del gruppo - che peraltro possiede anche THQ Nordic e Gearbox - si è detta entusiasta di ciò che le tre software house stanno realizzando.

Lars Wingerfors, in particolare, ha confermato che gli ex team Square Enix stanno lavorando sia con IP storiche sia con nuove proprietà intellettuali, per un cantiere creativo che dovrebbe produrre una serie "di notevoli AAA". "Ovviamente, siamo incredibilmente entusiasti del nuovo Tomb Raider. - ha dichiarato il CEO - Ma non si tratta solamente di Tomb Raider, bensì anche di una serie di notevoli esperienze AAA in lavorazione, basati sia su franchise molto amati che saranno di nostra proprietà sia su nuove IP". Il dirigente di Embracer Group ha però chiarito che potrebbe volerci ancora diverso tempo prima di poter vedere in azione i prossimi giochi di Eidos e Crystal Dynamics, il cui panorama progettuale si estende oltre il 2024.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che l'accordo con Square Enix ha portato anche Deus Ex, Thief e Legacy of Kain nelle mani di Embracer Group.