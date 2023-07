Tomb Raider vs Rise of the Tomb Raid vs Shadow of the Tomb Raider: qual è il più bello?

Al tempo in cui Tomb Raider fu acquisito da Square-Enix (adesso i diritti su questo marchio appartengono ad Embracer Group) fu avviato un processo di reboot con cui si riscrisse da zero la storia di Lara Croft, una vera e propria leggenda del panorama videoludico. Il suo arco narrativo fu narrato in una trilogia.

A comporla erano Tomb Raider (Reborn), Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Ogni titolo aveva l’obiettivo di evolvere l’aspetto più umano ed emotivo di Miss Croft cucendo sulla saga un gameplay votato all’action cinematografico, corredato da esplorazione e risoluzione di enigmi. Ma quale dei tre è il più apprezzato dal pubblico? Scopriamolo attraverso i punteggi di Metacritic.

Shadow of the Tomb Raider

Ironia della sorte vuole che l’ultimo per ordine di gradimento sia anche l’ultimo capitolo che chiude la trilogia survivor: Shadow of the Tomb Raider. In questo titolo, che ha riscosso un punteggio di 75 su PlayStation 4, 82 su Xbox One e 77 su PC, Lara scopre una città perduta e diventa più sanguinaria ed esperta. Nonostante le ambientazioni visivamente accattivanti, l’approfondimento dell’albero delle abilità in stile RPG e la presenza di tombe opzionali più complesse da risolvere rispetto ai passati titoli, la storia fatica a decollare e l’esplorazione non è soddisfacente come avrebbe potuto essere.

Tomb Raider 2013

Tomb Raider, spesso accompagnato dal sottotitolo “Reborn” o semplicemente dall’anno in cui è uscito (2013), è stato il primo capitolo che ha inaugurato ufficialmente il reboot della saga. Con un punteggio di 86, ritrovavamo Lara, fresca di college, alle prese con la sua prima spedizione all’interno del Triangolo del Drago. Dopo un inaspettato naufragio su un’isola sperduta, ma non disabitata, Lara dovrà fare appello a tutte le sue doti di sopravvivenza per resistere alle ostilità di Yamatai, scoprire i misteri che albergano nell’isola e trovare il modo per tornare a casa. Per la prima volta compaiono elementi RPG e un sistema di combattimento ispirato ad Uncharted, mentre la risoluzione degli enigmi e l’esplorazione risultano più marginali.

Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider è il figlio di mezzo nella trilogia survivor, nonché il più apprezzato dal pubblico. Su Metacritic registra un punteggio di 86, parimerito con Tomb Raider (2013), ma la sua versione celebrativa dei 20 anni si guadagna 88 punti, consentendogli di fatto di guadagnarsi la corona. Questo capitolo migliora significativamente alcune pecche del suo predecessore, favorendo l’esplorazione, per quanto le ambientazioni non siano particolarmente differenziate, e sa proporre una storia coinvolgente e interessante, senza rinunciare alle meccaniche RPG, all’esplorazione e alla risoluzione degli enigmi.

Lo stesso personaggio di Lara, ante e post reboot, ha suscitato una spaccatura all'interno del fandom perché è stato percepito come un netto taglio rispetto al passato, al punto che si parla di Lara Croft classica Vs Lara Croft survivor. Dei capitoli originali, invece, molti aspettano un'edizione remaster dei primi Tomb Raider che sembra non arrivare mai.