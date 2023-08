Tomb Raider vs Uncharted: così simili, così diversi. Tu quale preferisci?

Dopo il suo primo approdo nel lontano 1996, Tomb Raider ha rivoluzionato la formula dei giochi di esplorazione con il suo gameplay unico e le sue affascinanti atmosfere. Nel corso degli anni sono moltissimi i videogiochi che hanno preso ispirazione dalla sua formula vincente, a partire dal famosissimo Uncharted.

Le avventure della carismatica Lara Croft sono passate alla storia per la loro capacità di soddisfare la nostra sete di mistero e per averci presentato un personaggio dall’aspetto e dal carattere memorabili. La bella saccheggiatrice di tombe, naturalmente, è ispirata al padre di tutti gli avventurieri, Indiana Jones, e lo stesso naturalmente si può dire di Nathan Drake, protagonista della serie di Uncharted.

Nel corso del tempo, per una lunga serie di motivi, si è creata una certa rivalità tra le due saghe, che ha creato una contrapposizione abbastanza netta fra sostenitori dell’inarrestabile Miss Croft e fiancheggiatori dell’irriverente Mister Drake.

Così simili, eppure così diversi

Ma andiamo per ordine: il primo capitolo di Uncharted arriva per Playstation 3 nel novembre del 2007, a breve distanza dall’arrivo di Tomb Raider Legend nel 2006 e del remake del primissimo capitolo della saga, Tomb Raider Anniversary, nel giugno 2007.

Il gioco prende ispirazione dalle atmosfere tipiche del genere e rilegge le sessioni di arrampicata, la risoluzione degli enigmi e l’esecuzione dei combattimenti in una chiave che diventerà una ricca parte della sua identità: la componente action.

Uncharted, infatti, pur ripescando dalla formula di Tomb Raider e ricalcando un protagonista dai modi insolenti e al contempo inevitabilmente magnetici, propone grandi sfide alla ricerca di antichi reperti in uno scenario largamente ispirato ai più grandi film d’azione, con molte più sessioni di combattimento rispetto al suo principale competitor (date un'occhiata anche alla nostra classifica dal migliore al peggiore Uncharted). Questa serie di elementi ha portato col tempo ad additare Uncharted come un clone di Tomb Raider, anche se in verità le avventure di Nathan Drake hanno saputo trovare da subito una loro precisa identità che gli ha fatto conquistare una larga fetta di pubblico.

Ad oggi, si tratta di una serie molto amata per la sua capacità di inserire il protagonista non necessariamente in luoghi isolati, come accadeva a Lara, ma anche per la sua trama ricca di dialoghi e avvenimenti sorprendenti, oltre che di relazioni in cui emerge l’umanità del personaggio.

Ironia della sorte, con l’ultima trilogia reboot che ha riscritto le origini della saga dedicata all’archeologa più famosa del mondo videoludico, vale a dire con Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, c’è stata una vera e propria inversione di tendenza, tant’è vero che la nuova formula di gameplay si ispira in molti frangenti proprio ad Uncharted. Si è creata così una sorta di spirale in cui i nuovi Tomb Raider hanno ereditato dai videogiochi di Nathan Drake un’abbondante parte action, inserendo sparatorie e sequenze adrenaliniche in pieno stile hollywoodiano, qualcosa che – almeno lato vendite – ha premiato la serie, pur privandola in diversi frangenti dei suoi elementi identitari.

Nello scontro tra Tomb Raider e Uncharted, dunque, non ci sono vincitori. La creazione di un genere, infatti, nasce da una tendenza popolare ed è fisiologico che i player del mercato - tanto per restare nel gergo economico e videoludico al contempo – la cavalchino per restare a galla.

Se questo sia un bene per il medium stesso, naturalmente, è un discorso che meriterebbe un approfondimento a sé stante. Ciò che conta in questo caso è che indubbiamente a Tomb Raider va riconosciuto il merito di aver fatto da apripista. Tuttavia, come ogni buona opera, anche quella che incarna Lara Croft a sua volta trae linfa da qualcosa di più grande e famoso. E, se da questo si genera il bello, che il bello sia il benvenuto.