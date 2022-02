Tomb Raider x Girls Make Games: le illustrazioni Limited celebrano i 25 anni di Lara Croft

Proseguono i festeggiamenti per il XXV anniversario di Tomb Raider, con la saga di Lara Croft che si rende protagonista di una interessante iniziativa di beneficenza.

Square Enix e Crystal Dynamics hanno infatti annunciato di aver siglato una partnership con l'associazione Girls Make Games, volta a offrire borse di studio ad aspiranti sviluppatrici di videogiochi. Per l'occasione una ricchissima compagine di illustratori e artisti che hanno contribuito a plasmare la storia della saga di Lara Croft hanno fatto ritorno in scena, con l'obiettivo di reinterpretare le illustrazioni di copertina dei giochi Square Enix.

Le nuove opere d'arte saranno proposte in vendita in esclusiva su Square Enix Store, e solamente per un periodo di tempo limitato. Il prezzo proposto per ciascuna delle 15 stampe è pari a 48,99 euro (tasse e costi di spedizione esclusi). L'intero ricavato, come già accennato, sarà devoluto a Girls Make Games. Per garantire la realizzazione di illustrazioni afferenti ad un'ampia varietà di stili, il colosso giapponese ha coinvolto una compagine artistica davvero notevole, che include, tra gli altri, Andy Park (supervisore allo sviluppo visivo di Marvel Studios), Yoshitaka Amano, Babs Tarr (illustratrice di graphic novel di Batgirl, Gotham City Sirens e Overwatch) e Brenoch Adams (art director di Crystal Dynamics).



Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo degli artisti che hanno partecipato all'iniziativa:

Tomb Raider: Brenoch Adams

Tomb Raider II: Babs Tarr

Tomb Raider III: Paul Kwon

Tomb Raider IV: The Last Revelation: Andy Park

Tomb Raider: Chronicles: Megan Lara

Tomb Raider: Angel of Darkness: Stephanie Rew

Tomb Raider: Legend: Nagu

Tomb Raider: Anniversary: Brenoch Adams

Tomb Raider: Underworld: Laura H. Rubin

Lara Croft and the Guardian of Light: Monster Draw

Tomb Raider (2013): Yoshitaka Amano

Lara Croft and the Temple of Osiris: Adam Hughes

Rise of the Tomb Raider: Akihiko Yoshida

Shadow of the Tomb Raider: Ross Tran/Ross Draws

Tomb Raider: Reloaded: Melanie Herrmann

I videogiocatori interessati possono visionare le illustrazioni direttamente al seguente link:

Cosa ve ne pare delle opere realizzate dagli artisti che hanno firmato questa lodevole iniziativa? Indicateci la vostra preferita nella sezione commenti in calce a questa news!