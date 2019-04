Tombi! è il protagonista della nuova puntata di My Generation!

Dopo una breve pausa, torna l'apprezzata rubrica My Generation con una settima, imperdibile puntata interamente dedicata ad una delle gemme dell'era PlayStation: signore e signori, oggi si parla di Tombi!.

Uscito nel 1998 sulla prima console di casa Sony, Tombi! (conosciuto in Nord America con il nome alternativo di Tomba!) è un platform ideato da Tokuro Fujiwara, game designer e produttore responsabile di titoli storici come Ghost n Goblins, Final Fight 2, Mega Man 2, Bionic Commando, Mega Man X e Sweet Home, gioco horror che avrebbe gettato le basi per la creazione di Resident Evil. Dopo la separazione da Capcom avvenuta nel 1996, Fujiwara ha fodnato Whoopee Camp, piccolo studio con il quale riesce a pubblicare solamente Tombi! e Tombi! 2. I due titoli, nonostante il successo di critica, non hanno purtroppo ottenuto il successo commerciale sperato.

Tombi! è solo all'apparenza un platform spensierato: la simpatia contagiante del protagonista e i livelli colorati celano idee e ibridazioni molto innovative per i tempi, come un sistema di quest che si intrecciano con l'avventura principale. La progressione non viene mai interrotta, e restituisce la sensazione di un mondo vivo e coeso. In questo senso Tombi! è riuscito a fare persino meglio di una pietra miliare come Super Mario 64: anche il platform dell'idraulico italiano ne era pieno, ma costringeva il giocatore a tornare alla magione di Peach nel regno dei funghi per cambiare incarico. Se siete degli inguaribili nostalgici e l'argomento vi ha incuriosito, allora vi consigliamo di guardare la settima puntata di My Generation che trovate in apertura di notizia. Non dimenticate, inoltre, di leggere lo speciale su Tombi! a cura del nostro Gabriele Carollo.