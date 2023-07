Tombi sta per tornare: ma sarà un remake o un remaster?

Ha colto un po' di tutti di sorpresa l'l'annuncio di Limited Run Games sul ritorno di Tombi, un grande classico dell'era Playstation 1 a cui molti di noi guardano con non poca nostalgia.

Limite Run Games, in particolare, ci riporterà il primo capitolo su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (Steam) in data da destinarsi. La rete ora si sta domandando: ma Tombi sarà un remake o un remaster?

La risposta è presto detta: si tratterà di un remaster. Gli sviluppatori, infatti, ridaranno nuovo lustro a questa amata avventura del ragazzo dai capelli rosa grazie all'utilizzo del Carbon Engine, un software realizzato per l'appunto da questo studio.

Persino il suo creatore originale, Tokuro Fujiwara, tornerà al lavoro sul gioco, il che ci lascia ben sperare sulla preservazione della sua autenticità. Non solo: ritorna anche il compositore Fujita Harumi, che regalerà al titolo una colonna sonora inedita.

Nel primissimo episodio, trovavamo elementi RPG e potevamo controllare il protagonista per esplorare la sua isola natale, sconfiggere i malvagi Maiali Koma e recuperare il prezioso anello che avevano rubato.

La maggior parte del gioco si svolgeva in una prospettiva a scorrimento laterale. Tuttavia, in qualche caso si potevano scavalcare i muri per spostarsi tra il primo piano e lo sfondo come aree separate. Alcune aree consentivano anche al giocatore di esplorare con una visuale isometrica. Tutti elementi, questi, che possiamo sperare di ritrovare nel remaster di Tombi. Per approfondimenti, vi rinviamo al nostro speciale dedicato al primo Tombi.