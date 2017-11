Tomonobu Itagaki aprirà un nuovo studio di sviluppo in Italia

Secondo quanto riportato da GameReactor EU, durante l'evento GameRome, il game designer e produttore giapponeseha annunciato la volontà di aprire un nuovo studio di sviluppo in Italia, dopo l'esperienza poco felice di

Itagaki sarebbe già al lavoro su questo progetto con l'obiettivo di fondare uno studio a Roma per creare giochi destinati a PC, PlayStation 4, piattaforme mobile e Xbox One. Al momento non ci sono altri dettagli in merito ma sembra che il produttore giapponese sia fortemente intenzionato ad alzare l'asticella dello sviluppo nel nostro paese, dando vita a produzioni ad alto budget capaci di competere commercialmente con prodotti ben più blasonati sviluppati in Nord America, Canada, Francia, Germania e Giappone.

Dopo il fallimento commerciale di Devil's Third e Devil's Third Online, il papà di Dead or Alive e Ninja Gaiden vuole rimettersi in gioco ripartendo proprio dal nostro paese. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori novità in merito.