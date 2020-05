Tomonobu Itagaki: che fine ha fatto il director di Dead or Alive e Ninja Gaiden?

Quello di Tomonobu Itagaki è senza dubbio uno dei nomi più influenti del panorama videoludico. Il game designer giapponese, unitosi a Tecmo nei primi anni '90, ha dato vita al franchise di Dead or Alive, da lui prodotto e diretto fino al quarto capitolo, e ha riportato in vita con risultati eccellenti la serie di Ninja Gaiden.

I lavori di Tomonobu Itagaki

Tecmo Super Bowl (1990) - Ingegnere Grafico

Dead or Alive (1996) - Produttore e Director

Dead or Alive 2 (2000) - Produttore e Director

Dead or Alive 3 (2001) - Produttore e Director

Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball (2003) - Game Designer e Produttore

Fatal Frame II: Crimson Butterfly (2003) - Consigliere Speciale

Ninja Gaiden (2004) - Produttore e Director

Dead or Alive Ultimate (2004) - Produttore e Director

Ninja Gaiden Black (2005) - Produttore

Dead or Alive 4 (2005) - Produttore e Director

Dead or Alive: Xtreme 2 (2006) - Produttore Esecutivo

Super Swing Golf (2006) - Consigliere

Ninja Gaiden: Dragon Sword (2008) - Produttore e Director

Ninja Gaiden II (2008) - Produttore e Director

Devil's Third (2015) - Director

La fama del designer è cresciuta nel tempo non solo per i suoi indubbi meriti creativi - la sua lunga sfilza di lavori parla da sola - ma anche per la sua personalità irriverente, che lo ha portato a rilasciare numerose dichiarazioni al vetriolo: celebri, ad esempio, le parole poco lusinghiere rivolte ad Hideki Kamiya e al suo Devil May Cry, giudicato poco profondo. Nell'ultima decade, tuttavia, Itagaki non è riuscito a replicare i successi dei primi anni della sua carriera. Nel 2008, poco prima della pubblicazione di Ninja Gaiden 2 per Xbox 360, ha rassegnato le sue dimissioni a Tecmo, trascinando in tribunale la compagnia, accusata di non avergli pagato i bonus promessi per i suoi precedenti lavori, e il presidente Yoshimi Yasuda, che lo avrebbe screditato con affermazioni false e irragionevoli dinanzi ai suoi colleghi.

Una nuova avventura con Valhalla Game Studios

Davvero un brutto modo per terminare un matrimonio così proficuo, che ha contribuito a scrivere la storia dei picchiaduro e degli action game. Itagaki, in ogni caso, si è subito rimesso all'opera, contribuendo a fondare nel 2008, assieme ad altri ex membri di Tecmo, Valhalla Game Studios, software house che da lì a poco avrebbe avviato i lavori su Devil's Third. Lo sviluppo di questo ambizioso progetto, a cavallo tra un hack 'n' slash, un action adventure e uno shooter, si è tuttavia rivelato un vero calvario. Nato come un'esclusiva per Xbox 360 sotto etichetta Microsoft Studios, è poi stato acquisito da THQ e convertito in un progetto multipiattaforma per PS3, Xbox 360 e PC. La bancarotta di THQ nel 2013 ha generato un altro terremoto: a differenza di molte altre IP della compagnia, quella di Devil's Third non è stata venduta ed è rimasta nelle mani dei ragazzi di Valhalla Game Studios, orfani però di un publisher. In loro soccorso è arrivato Satoru Iwata, l'allora presidente di Nintendo, che ha accettato di pubblicarlo in esclusiva per Wii U. Dopo un nuovo reveal nel 2014, Devil's Third è arrivato sul mercato nel 2015, rivelandosi tuttavia un gioco pessimo e per nulla all'altezza della fama di Itagaki e degli altri nomi coinvolti. Dopo appena 16 mesi Nintendo ha persino staccato la spina alla componente multiplayer, e le cose non sono andate bene neppure a Devil's Third Online, versione free-to-play per PC pubblicata direttamente da Valhalla Game Studios.

Che fine ha fatto Tomonobu Itagaki?

Dopo questa cocente delusione e le numerose polemiche scaturite, che lo hanno visto scagliarsi sia contro Nintendo. sia contro la stampa videoludica, Itagaki si è preso una lunga pausa. Nel 2017, compiuto il cinquantesimo anno di età, ha abbandonato i ruoli di Director e CFO, e con essi lo sviluppo diretto dei videogiochi. Ha così assunto la carica di Prime Advisor, con l'obiettivo di consigliare e istruire le nuove leve di Valhalla Game Studios. Lo stesso anno ha espresso l'intenzione di fondare un nuovo studio di sviluppo in Italia (a Roma per la precisione) per sviluppare nuovi giochi ad alto budget per PC, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobili, progetto che tuttavia non si è mai concretizzato.

Itagaki ha continuato ad operare dietro le quinte rimanendo lontano dai riflettori. Il silenzio si è protratto fino al novembre dello scorso anno, quando il game designer è tornato su Facebook, scusandosi per la lunga assenza e annunciando a tutti i suoi fan di essere pronto a tornare all'opera! Non sappiamo a cosa sta lavorando, non ci ha fornito alcun indizio in tal senso, ma l'impressione è che nei prossimi anni torneremo a sentir parlare di lui. Non vediamo l'ora di scoprire il suo prossimo progetto!