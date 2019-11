Tomonobu Itagaki: il papà di Dead or Alive e Ninja Gaiden annuncia il suo ritorno!

Dalle pagine del suo profilo Facebook ufficiale, il vulcanico sviluppatore e produttore giapponese Tomonobu Itagaki annuncia il suo ritorno sulla scena videoludica. Il prossimo progetto realizzato dal papà di Dead or Alive e Ninja Gaiden, quindi, dovrebbe essere svelato a breve, presumibilmente entro la fine del 2019.

"Ehi ragazzi, mi dispiace per la lunga assenza. Ci vediamo presto!", è il messaggio lanciato da Itagaki per informarci del suo imminente ritorno sulla scena con quella che, supponiamo, sarà la presentazione ufficiale del suo prossimo progetto.

Con queste stringate dichiarazioni, lo storico programmatore e autore nipponico a capo del Team Ninja pone fine a un lungo digiuno mediatico cominciato nel novembre del 2017 con l'insolito annuncio di una sua partecipazione a una nuova realtà videoludica che avrebbe dovuto coinvolgere degli sviluppatori italiani.

Da allora, l'assenza di informazioni condivise da Itagaki ha contribuito ad alimentare i dubbi della community e, con essi, le domande degli addetti di settore: a cose allude il creatore di Ninja Gaiden e Dead or Alive (ma anche dei flop commerciali di Devil's Third e Devil's Third Online) quando afferma di "rivederci presto"?

Gli utenti del forum videoludico di ResetEra, ad esempio, ipotizzano che il reveal del prossimo videogioco di Tomonobu Itagaki potrebbe avvenire durante l'X019 Fan Fest, la manifestazione di Microsoft a tema Xbox che si terrà a Parigi tra pochi giorni, più precisamente nella sera di giovedì 14 novembre.