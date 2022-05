Tomonobu Itagaki è tornato: il creatore di Ninja Gaiden lavora a un nuovo gioco

Da ormai diversi anni i giocatori si chiedono che fine ha fatto Tomonobu Itagaki, game designer celebre per aver dato vita alla serie di Dead or Alive ed ai moderni Ninja Gaiden quando ancora faceva parte del Team Ninja in forza a Tecmo.

Dopo il controverso addio alla sua vecchia software house, Itagaki ha fondato uno studio tutto suo, Valhalla Games Studios, ma la nuova avventura non si è rivelata essere molto fortunata: il suo team ha infatti realizzato un solo titolo rilevante, Devil's Third, pubblicato nel 2015 su Wii U ma senza ottenere particolare successo in termini di critica e pubblico. Dopo una poco allettante versione Online dello stesso gioco uscita su PC (ed i server di Devil's Third Online sono stati chiusi nel 2017, a malapena un anno dopo l'apertura), e aver realizzato un Momotaru Densetsu per il mercato giapponese, Valhalla Games Studios è finita in secondo piano, chiudendo i battenti alla fine del 2021.

Ciò però non sembra aver affatto fermato Itagaki che, dopo un lungo silenzio, è tornato in scena sui social network annunciando non solo l'apertura di un nuovo account Twitter, ma anche l'imminente arrivo di novità sul suo prossimo lavoro. "Di recente ho creato un account Twitter nel quale pubblicherò le ultime notizie riguardo il progetto videoludico al quale sto lavorando", annuncia il designer, senza tuttavia rivelare maggiori dettagli circa la natura dell'opera che sta realizzando presso il suo nuovo team Itagaki Games e, eventualmente, con chi.

Non resta dunque che aspettare aggiornamenti da Itagaki, così da capire di quale gioco si tratta e per quali piattaforme è in sviluppo.