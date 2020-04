Tony Hawk's: il nuovo capitolo si chiamerà Alcatraz?

Nel corso delle ultime ore è apparso nel catalogo di titoli in prenotazione presso un rivenditore di videogiochi online tedesco il nome del prossimo episodio della celebre serie Tony Hawk's.

Stando agli screenshot del negozio prontamente diffusi da alcuni utenti sui social, possiamo vedere come il gioco in questione prenda il nome di Tony Hawk's Alcatraz. Secondo le informazioni presenti sullo store tedesco, apprendiamo anche che le piattaforme di riferimento del prodotto siano attualmente solo PlayStation 4 e Xbox One, dal momento che l'uscita del gioco è prevista per il prossimo 20 ottobre 2020, data in cui con tutta probabilità le console di prossima generazione non avranno ancora raggiunto gli scaffali di tutti i negozi (è molto improbabile se non impossibile che PlayStation 5 e Xbox Series X arrivino prima di novembre 2020).

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, che potrebbe trasformare la struttura penitenziaria americana in un parco giochi per gli skater virtuali di tutto il mondo, vi ricordiamo che è già da qualche settimana che circolano in rete rumor sul nuovo capitolo della serie, il che non fa che rendere ancor più credibile l'ennesimo leak di un rivenditore straniero.