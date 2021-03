Tony Hawk's Pro Skater 1+2: 4K, 60fps e supporto al Dualsense con l'upgrade per PS5

Il debutto di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 su next-gen dista ormai pochissimi giorni, essendo previsto per il prossimo 26 marzo. Dall'account ufficiale Twitter del gioco arrivano nel frattempo importanti conferme sull'edizione PS5 del titolo prodotto da Activision, riedizione dei primi due capitoli della serie.

Oltre alla conferma del supporto al 4K e un frame rate stabile sui 60fps, l'edizione per console Sony supporterà le principali funzioni del Dualsense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. In aggiunta, il titolo potrà arrivare fino a 120fps giocando con una risoluzione 1080p, mentre tra le altre migliorie si assicura la presenza dell'Audio 3D e la possibilità di poter spostare i propri salvataggi tra le console di vecchia e nuova generazione grazie alla Progressione Cross-gen. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 si presenterà quindi alla massima forma su PS5, sfruttando a pieno tutte le caratteristiche della console.

Ricordiamo che la realizzazione della versione next-gen è stata portata avanti dagli sviluppatori originali di Vicarious Visions, sebbene adesso siano stati spostati in uno studio differente e il team originale non esista più a tutti gli effetti con il vecchio nome. Come già noto, l'upgrade next-gen di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sarà a pagamento indipendentemente dal fatto di possedere già la versione old-gen di base, mentre una versione Switch è prevista nel corso del 2021. Per approfondire, ecco la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2.