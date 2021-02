Tony Hawk's Pro Skater 1+2 su PS5, Xbox Series X|S e Switch nel 2021: upgrade a pagamento

Tony Hawk's Pro Skater 1+2, l'eccellente riedizione dei primi due giochi dedicati al leggendario skater, si appresta ad eseguire i suoi trick su tre nuove console. Activision è lieta di annunciare che la raccolta verrà pubblicata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 26 marzo, e che nel corso del 2021 arriverà anche su Nintendo Switch.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X Tony Hawk's Pro Skater 1+2 girerà alla risoluzione 4K nativa a 60fps, ma sarà anche in grado di spingersi a 120fps su televisori compatibili grazie ad una modalità grafica dedicata, che a tale scopo ridurrà la risoluzione a 1080p. Le versioni next-gen godranno anche di audio spaziale, ombre dinamiche più nitide, riflessi e lens flares migliorati, e texture degli skater più dettagliate.

I giocatori in possesso della versione base di Tony Hawk's pro Skater 1+2 dovranno acquistare il Cross-Gen Deluxe Bundle a prezzo di 9,99 euro per poter beneficiare dei miglioramenti grafici di nuova generazione. All'interno del bundle troveranno anche lo skater segreto Ripper (ovvero la famigerata mascotte Powell-Peralta), l'attrezzatura retrò per la modalità Create-A-Skater e le retro skin di Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen. Al contrario, gli acquirenti della Digital Deluxe Edition riceveranno l'upgrade gratuitamente.

I giocatori che non avevano mai acquistato il gioco, invece, possono procedere direttamente all'acquisto dell'edizione Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - Bundle Cross-Gen Deluxe, che fornisce l'accesso alle edizioni di entrambe le generazioni al prezzo di 54,99 euro. Non sono ancora noti il prezzo e i dettagli tecnici della versione per Nintendo Switch.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è stato il gioco del franchise ad aver raggiunto più velocemente quota un milione di copie vendute. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skate 1+2.