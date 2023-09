Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 in arrivo su Steam: data di uscita annunciata da Activision

Originariamente pubblicato nel 2020, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 è finalmente pronto ad arrivare anche su Steam, come confermato dall'annuncio odierno di Activison.

La raccolta che include le versioni rimasterizzate di Tony Hawk’s Pro Skater and Tony Hawk’s Pro Skater 2 sarà disponibile sul marketplace di Valve nelle edizioni Standard e Digital Deluxe. Quest'ultima include, oltre ad una copia digitale del gioco, lo skate "The Ripper" di Powell-peralta, abiti retrò unici per Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen e contenuti retrò unici per la modalità Create-A-Skater, comprese delle tavole da skateboard retrò.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4, Xbox One e PC via Epic Games Store il 4 settembre 2020, seguito da PlayStation 5 e Xbox Series il 26 marzo 2021 e Switch il 25 giugno 2021. Chi lo attendeva su Steam potrà cominciare ad effettuare trick e acrobazie in grande stile a partire dal 3 ottobre.

La raccolta rimasterizzata include tutte le modalità originali e consente di sfidare gli amici con le modalità locali per 2 giocatori. Potrete sfoggiare il vostro stile e la vostra creatività con le funzionalità aggiornate di Crea un park e Crea uno skater, oltre a poter affrontare altri giocatori da tutto il mondo con modalità Multigiocatore e classifiche. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.