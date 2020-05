Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: tutto su bonus preordine, edizioni speciali e demo

Con il video di presentazione di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 per la Summer Game Fest, Activision annuncia anche i bonus previsti per coloro che prenoteranno o acquisteranno le edizioni speciali della Remaster dei due iconici capitoli che hanno dato inizio a questa serie.

Partendo dai preorder, il colosso videoludico statunitense conferma che chi deciderà di prenotare Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 avrà accesso alla Demo del Magazzino nel corso dell'estate, ossia prima del lancio ufficiale del gioco che ricordiamo essere previsto per il 4 settembre su PC, PS4 e Xbox One.

Con la prenotazione di una copia fisica presso i rivenditori selezionati sarà disponibile anche la Mini Fingerboard di Tony Hawk in edizione limitata. Quanto alle edizioni speciali, sono previsti dei bonus con contenuti e oggetti unici per chi acquisterà la versione Digital Deluxe al prezzo suggerito di 54,99 euro.

Tali bonus saranno accessibili anche a coloro che decideranno di optare per la Collector's Edition, proposta al prezzo consigliato di 99,99 euro con tanto di tavola Birdhouse in edizione limitata. Lo skateboard per collezionisti avrà lo storico design Falcon 2, ripubblicato in esclusiva proprio per celebrare il ritrono della serie videoludica dedicata a Tony Hawk: la tavola in questione sarà utilizzabile al 100% e presenterà una stampa con l'autografo del leggendario Birdman.