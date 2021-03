Tony Hawk's Pro Skater 1+2: crash su Xbox Series X dopo l'upgrade

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è arrivato anche su console di nuova generazione, la versione Xbox Series X sembra però presentare alcuni problemi, secondo quanto emerso nel weekend. Vari giocatori hanno infatti contattato il servizio clienti Activision per segnalare crash improvvisi dopo aver effettuato l'upgrade next-gen.

Nello specifico le problematiche sembrano emergere all'avvio del gioco, in alcuni casi questo crasha irrimediabilmente rifiutandosi di avviarsi correttamente. C'è chi afferma di riscontrare il problema solo offline e chi invece ha sperimentato freeze anche con la console connessa alla rete, casistiche piuttosto varie che hanno spinto il supporto tecnico di Activision ad indagare sull'accaduto.

Ricordiamo che l'upgrade next-gen di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 non è gratis per i possessori delle versioni PS4 e Xbox One ed è necessario pagare 9.99 euro per sbloccare i contenuti Deluxe, tra i quali rientra anche l'aggiornamento per le console di attuale generazione. Chi possiede la versione fisica di Tony Hawk per Xbox One dovrà ricomprare il gioco senza possibilità di poter effettuare l'upgrade.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 per Xbox Series X, su queste pagine trovate anche la guida con i trucchi di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ideale per coloro che si avvicinano alla serie per la prima volta.