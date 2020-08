Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: la cultura dello skateboard nel video di lancio

A pochi giorni dall'uscita di Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, il team di sviluppo di Vicarious Visions confeziona un video gameplay che celebra la cultura dello skateboard e le sue icone più rappresentative.

La versione rimasterizzata dei primi due capitoli della leggendaria serie di Tony Hawk's Pro Skater promette infatti di restituirci le emozioni e il divertimento dei titoli passati, seppure in una veste completamente nuova e con l'introduzione di una serie di contenuti inediti.

All'interno dell'offerta ludica e contenutistica dell'ultimo progetto firmato dagli autori di Skylanders e Crash Bandicoot N.Sane Trilogy troveremo le funzionalità Revert, Lip Tricks, Wall Plant e le modalità multiplayer originarie, sia in rete che in locale, insieme ai moduli Create-A-Part e Create-A-Skater per chi desidera customizzare ulteriormente la propria esperienza.

In aggiunta al roster "classico" di maestri dello skateboard (anch'essi con grafica e aspetto attualizzati), ci saranno anche i campioni più importanti della moderna scena internazionale dello skateboarding, con nomi del calibro di Tyshawn Jones, Lizzie Armanto, Shane O'Neill e Aori Nishimura. Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 riempirà di ollie, kickflip e grind gli schermi degli appassionati a partire dal 4 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa del ritorno del Birdman, eccovi il nostro speciale sulla demo di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2.