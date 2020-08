Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: tutti i dettagli sulla demo Warehouse nel nuovo trailer

In attesa dell'uscita di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 Activision ha pubblicato un nuovo trailer per la Demo Warehouse seguito da tutti i dettagli sui contenuti che i giocatori troveranno al suo interno.

A partire dal 14 agosto infatti tutti i giocatori che hanno pre-ordinato Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 potranno accedere alla Demo Warehouse. Gli utenti di PlayStation 4 e Xbox One possono effettuare il download della demo a partire da ora, mentre i giocatori PC che hanno acquistato il gioco tramite Epic Games Store potranno scaricarla a partire dalle ore 17:00 di venerdì 14 agosto. La demo includerà un singolo livello e i giocatori potranno impersonare il personaggio principale del gioco, ovvero Tony Hawk, in un'unica sessione da due minuti. Mantenendo il punteggio delle combo a livelli molto alti sarà possibile però guadagnare tempo extra.

La Demo Warehouse permetterà inoltre di ascoltare una piccola parte della colonna sonora presente in Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 con tracce provenienti da artisti come Billy Talent, Goldfinger, Rage Against the Machine e Tyrone Briggs. Durante le varie sessioni di gioco sarà possibile sperimentare tutti i trick e le figure presenti nel gioco con tanto di combinazioni speciali.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 uscirà il prossimo 4 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.