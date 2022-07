Tony Hawk's Pro Skater 1+2: guida ai migliori atleti

La riedizione dei primi due Tony Hawk's Pro Skater è parte dei giochi gratis del PlayStation Plus di agosto 2022. Il pacchetto offre ventitré atleti a cui si aggiunge anche The Ripper, il DLC incluso nella versione Deluxe del gioco, ma quali sono i migliori skater selezionabili fin da subito? Di seguito la lista dei personaggi da tenere d'occhio.

Rodney Mullen

Punti di forza: rotazione ed equilibrio

Ha perfettamente senso che un’icona del freestyle come Mullen, a cui si deve l’ollie e ogni variante del trick kickflip, abbia un posto di rilievo nel roster di un gioco a tema skate. Il suo equilibrio fuori dal comune lo rende a conti fatti il miglior atleta per fare acrobazie.

Andrew Reynolds

Punti di forza: ollie e switch

Dopo essere stato nominato skater dell’anno dalla rivista Thrasher a soli vent’anni, Reynolds si è contraddistinto per il suo stile originale. Nel videogioco, proprio come nella realtà, questo atleta dà il meglio di sé in mezzo alle zone urbane e in tutti gli stage che prevedono un ampio utilizzo delle ringhiere.

Tony Hawk

Punti di forza: air e rotazione

Quando si parla di skate Tony Hawk non ha bisogno di presentazioni, essendo una leggenda indiscussa della disciplina e avendola di fatto resa popolare. Se volete esercitare il vostro dominio sulle rampe half pipe di Pro Skater 1+2, nessuno è più indicato di chi dà il nome al gioco stesso.

Chad Muska

Punti di forza: ollie ed equilibrio rail

Punto di riferimento nel mondo dello skate dopo essersi realizzato alla fine degli anni ‘90, Chad Muska non si limita ad avere uno stile inconfondibile, risultando uno degli atleti più equilibrati del videogioco. Ve lo consigliamo nel caso in cui vogliate apprenderne le basi o vi piaccia l’idea di essere versatili.

Kareem Campbell

Punti di forza: rotazione ed equilibrio rail

Nonostante fosse già conosciuto come uno dei migliori skater del panorama urbano, la fama di Campbell esplose proprio in seguito alla sua comparsa nei videogiochi della serie firmata Activision. Essendo noto per il suo stile visivamente fluido, questo atleta se la cava bene nel concatenare acrobazie dai punti più impensabili.

Lizzie Armanto

Punti di forza: air e hangtime

Classe ‘93, Elisabetta Marika Armanto si è guadagnata il proprio posto nel mondo dello skate grazie alla capacità di librarsi in verticale, sfidando puntualmente la forza di gravità. Se avete interesse nel poter passare molto tempo a volteggiare in aria, questa è l’atleta che fa al caso vostro.

Nyjah Huston

Punti di forza: ollie, velocità e switch

Tanto indicato per i long grind quanto per i flip trick, Huston vanta una velocità degna di nota che gli permette di ovviare ai suoi unici punti deboli. Se è vero che Lizzie Armanto se la cava bene in verticale, è altrettanto certo che questo atleta può sfrecciare lungo gli stage accumulando punti a ritmo sostenuto.

