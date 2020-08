Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Jack Black sarà uno dei personaggi segreti?

Ultimamente, il buon Jack Black, grande appassionato di videogiochi, s'è fatto vedere più volte dai fan di Tony Hawk Pro Skater, che tra poche settimane potranno mettere le mani sulla raccolta contenente i remake dei primi due capitoli della serie.

Prima ha fatto compagnia al campione Tony Hawk durante la presentazione del gameplay in un video apparso sul proprio canale personale, dopodiché è spuntato in un filmato in mezzo ai tanti campioni dei giochi originali, come Rodney Mullen e Chad Muska. Ebbene, sembra che l'attore sia destinato ad entrare effettivamente nel cast della simulazione, nonostante non sia certamente uno skater professionista.

Da cosa lo deduciamo? Dei data miner sono riusciti ad estrapolare un modello con le sue fattezze dal codice della Demo Warehouse di Tony Hawk's Pro Skater. Tale personaggio non porta il suo nome, bensì quello di Officer Dick. Se siete dei veterani della saga, allora sapete bene che questo appellativo è stato affibbiato a diversi personaggi segreti dei precedenti episodi. A questo giro, per la prima volta, sembra avere le fattezze di una persona reale, in questo caso Jack Black.

Trovate la sua immagine in calce a questa notizia, ma per la certezza assoluta dovremo necessariamente attendere il lancio di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 previsto per il prossimo 4 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.