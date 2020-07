Tony Hawk's Pro Skater 1&2: MGK, Skepta e Zebrahead tra i protagonisti della soundtrack

La scorsa settimana Activision ha annunciato i primi 19 brani della colonna sonora di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, oggi il publisher ha svelato altre 37 canzoni che vanno ad aggiungersi ad una soundtrack già ben nutrita.

I nuovi brani includono canzoni rap, ska punk e indie anni '90 e di artisti contemporanei, tra i tanti citiamo Machine Gun Kelly, All Talk, Chick Norris, Cherry Kola, Rough Francis, Split Milk e Tyrone Briggs. Di seguito l'elenco completo delle nuove canzoni di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, disponibile ora su Spotify:

Misery Guts by Alex Lahey

Let’s Do It by All Talk

Life Support”by American Nightmare

Connect to Consume by A. Swayze & the Ghosts

“ll Souls’ Day by The Ataris

Can I Kick It? by A Tribe Called Quest

Step It Up by Backchat

In Control by Baker Boy

Afraid of Heights by Billy Talent

The Struggle by Black Prez ft. Kid Something

South by CHAII

Confisco by Charlie Brown Jr.

Something to Say by Cherry Kola

Made Me Do by Chick Norris

Stomp by Craig Craig ft. Icy Black

Coming Through by Crush Effect ft. KARRA

Duck Eat World by Destroy Boys

IN-TO-IT by DZ Deathrays

West Coast by FIDLAR

Sedona by JunkBunny

Bomb Drop by Less Than Jake

Bloody Valentine by Machine Gun Kelly

Bass (feat. Tech N9ne & Hospin) by Merkules

Let’s Ride by MxPx

Mid 20’s Skateboarder by Pkew Pkew Pkew

She’s Famous Now by Reel Big Fish

Deathwire by Rough Francis

Let Me In by Screaming Females

Shutdown by Skepta

Run It Up Pt. II by Split Milk

Firecracker by Strung Out

Same in the End by Sublime

Like This by The Super Best Frens Club

Flamingo by Token

Lose Control by Tyrone Briggs

Slow Learner by Viagra Boys

All My Friends are Nobodies by Zebrahead

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 esce il 4 settembre su PC (via Epic Games Store), Xbox One e PlayStation 4, il gioco non avrà microtransazioni, ancora in forse il supporto cross play che potrebbe essere aggiunto più avanti in un secondo momento successivo al lancio.