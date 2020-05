Tony Hawk's Pro Skater 1&2: no alle microtransazioni al lancio, in forse il Cross-Play

Jen Oneal, responsabile del team Vicarious Visions, è stato intervistato da GameSpot USA per parlare di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, riedizione dei primi due episodi della serie usciti tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000.

Oneal fa sapere che "al lancio non ci saranno microtransazioni, tutto quello che vedrete potrà essere sbloccato senza problemi giocando, non abbiamo pensato a nessun sistema di monetizzazione per il lancio." Da notare come venga sottolineato il termine "al lancio", non è dunque escluso che in futuro la compagnia possa pensare a sistemi di monetizzazione aggiuntivi, al momento però non ci sono dettagli a riguardo. Nell'intervista si è parlato anche del Cross-Play, Jean fa sapere come questa opzione non sia prevista al lancio ma il team sta sperimentando e il supporto Cross-Platform potrebbe essere aggiunto nel prossimo futuro.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 uscirà il 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, i preordini sono già aperti presso i principali rivenditori, con vari bonus previsti tra cui l'accesso anticipato alla demo di Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Nelle scorse ore è stata pubblicata anche la tracklist della colonna sonora ufficiale, disponibile anche su Spotify e altre piattaforme digitali.