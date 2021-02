Tony Hawk's Pro Skater 1+2 su Nintendo Switch: teaser da Activision, Nintendo e Crash!

La conferma dell'arrivo di Crash Bandicoot 4: It's About Time su Nintendo Switch potrebbe portare con sé anche ulteriori novità in merito alla presenza di Activision sulla console ibrida.

In particolare, un recente scambio di battute sui social network suggerisce l'imminente annuncio di una versione Nintendo Switch di Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Palcoscenico della vicenda è l'account Twitter ufficiale di Tony Hawk in persona, con lo sportivo che si è definito "geloso" dell'arrivo di Crash Bandicoot 4: It's About Time su ulteriori piattaforme. Oltre che su Nintendo Switch, il platform troverà infatti spazio anche su PC, Xbox Series X e PlayStation 5. Per cercare di ovviare alla situazione, Tony Hawk ha scherzosamente chiesto l'intercessione di Crash Bandicoot nei confronti di Activision.



L'account Twitter dedicato al marsupiale arancione non ha fatto mancare il proprio sostegno, come potete verificare direttamente in calce a questa news. Rapidamente, anche Activision ha offerto una replica sospetta, mentre al bizzarro teatrino virtuale si è infine aggiunta anche Nintendo America. Proprio l'intervento di quest'ultima, che raramente offre spunti per teaser infondati, sembra rappresentare l'indizio più convincente per un imminente annuncio dell'arrivo del remake su Nintendo Switch.



In attesa di eventuali conferme, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ha superato 1 milione di copie vendute.