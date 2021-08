Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è in offerta ad un prezzo super scontato per PS4 e PS5

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 è un videogioco di skateboard sviluppato da Vicarious Visions e pubblicato da Activision, rilasciato per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One il 4 settembre 2020, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 26 marzo 2021 e Nintendo Switch il 25 giugno 2021.

Il cofanetto include la versione rimasterizzata dei primi due capitoli della serie usciti originariamente sulla prima PlayStation, acquistabile quest'oggi su Amazon ad un prezzo super scontato, in offerta a soli 28 euro sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5, con uno sconto dal prezzo di listino pari al 37% per la versione Playstation 4 o 49% per la versione PlayStation 5.

Di seguito i link alle offerte:

Gioca a tutte le modalità originali con tutti i trick presenti nelle edizioni per PlayStation 1, sfida gli amici con le modalità locali per 2 giocatori e gioca in sessioni online e affronta altri giocatori da tutto il mondo grazie alle modalità multigiocatore e classifiche, accompagnati dai brani della colonna sonora che ha definito un'epoca.

Vi segnaliamo inoltre che è possibile risparmiare altri 5 euro acquistando il gioco e selezionando come metodo di spedizione un punto di ritiro, clicca qui per verificare se la promozione è attivabile dal tuo account.