Tony Hawk's Pro Skater 1+2: niente paura, il porting next-gen è curato da Vicarious Vision

Tony Hawk's Pro Skater 1+2, universalmente riconosciuto come uno dei migliori remake degli ultimi anni, sta per arrivare anche sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, nonché sugli schermi casalinghi e portatili di Nintendo Switch, con delle versioni create ad hoc.

I giocatori in attesa delle nuove edizioni, tuttavia, hanno mostrato più di qualche preoccupazione poiché, di fatto, i creatori originali di Vicarious Visions non esistono più come un'entità a sé stante. Lo scorso gennaio Activision ha infatti annunciato lo scioglimento dello studio e lo spostamento della forza lavoro in Blizzard (parliamo di circa duecento sviluppatori). Polygon si è interessata alla faccenda, e ha ricevuto la conferma dal publisher i porting di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sono nelle mani deli sviluppatori originali di Vicarious Visions, anche se adesso fanno parte di uno studio differente. Possiamo quindi aspettarci la medesima cura e la stessa competenza che sono state riposte nel remake per PS4 e Xbox One.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 verrà pubblicato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 26 marzo, mentre su Nintendo Switch arriverà nel corso del 2021. Sulle due console più potenti girerà alla risoluzione 4K nativa a 60fps, e sarà anche in grado di spingersi a 120fps su televisori compatibili grazie ad una modalità grafica dedicata, che a tale scopo ridurrà la risoluzione a 1080p. Previsti anche miglioramenti alle ombre dinamiche, ai riflessi e ai lens flares migliorati e alle texture degli skater. L'upgrade di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 non sarà gratis, bensì a pagamento.