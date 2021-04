Tony Hawk's Pro Skater 1+2: PS5 vs Xbox Series X/S nel nuovo video di Digital Foundry

L'arrivo dell'aggiornamento next-gen di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ha offerto a Digital Foundry l'occasione di analizzare le due versioni in un nuovo video confronto che mette a nudo performance e qualità grafiche delle console.

A pochi giorni dall'arrivo dell'aggiornamento per console next-gen di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, i tecnici di Digital Foundry hanno pubblicato un nuovo video confronto tra le versioni per PS5 e Xbox Series X/S, comparando il tutto con la versione old-gen del gioco. La patch introduce innanzitutto due modalità grafiche: la fidelity che predilige la qualità e la performance che punta invece sugli FPS. In entrambi i casi i miglioramenti non si fermano alla risoluzione e rispetto alla versione per le console della passata generazione si possono notare una gestione della gamma cromatica differente, con neri più intensi, ombre più definiti e una qualità dei filtri di post-processing più alta.

Il famoso arcade dedicato al mondo della tavola a rotelle gode poi dei vantaggi offerti dai nuovi SSD con tempi di caricamenti tra un livello e l'altro che si attestano sui 4,16 secondi per PS5 e 4,56 secondi su Xbox Series X/S (contro i 14,26 di Xbox One X). In termini di risoluzione la fidelity mode su Xbox Series S fa registrare 1440p dinamici a 60 FPS, mentre PS5 e Xbox Series X raggiungono i 4K dinamici (piuttosto fissi) a 60 FPS. La modalità performance invece porta Series S alla risoluzione dinamica di 900p con 120 fps, Xbox Series X a 1440p e 120 FPS mentre PS5 fa registrare, al contrario di quanto comunicato da Activision, una risoluzione dinamica di 1440p a 120 FPS (con un drop della risoluzione più frequente rispetto alla console concorrente).

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sulle pagine di Everyeye.