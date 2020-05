Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: la Remaster si presenta in video al Summer Game Fest

Nel corso dell'ultimo appuntamento mediatico del Summer Game Fest è arrivato l'annuncio ufficiale di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, la versione rimasterizzata dei primi due capitoli dell'iconica simulazione di skateboard targata Activision.

Il progetto sarà affidato a Vicarious Visions (gli autori di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy) e promette di offrire agli appassionati vecchi e nuovi di questa serie tantissime ore di divertimento. La remaster dei due capitoli iniziali di Tony Hawk's Pro Skater sarà fedele agli originali e comprenderà tutti i livelli, gli skater professionisti, i trick, i brani della colonna sonora e gli elementi contenutistici del passato, con l'aggiunta di nuovi livelli.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 includeranno anche le funzionalità Revert, lip tricks, wall plant e le originarie modalità in multigiocatore, sia online sia in locale, oltre a Create-A-Park e Create-A-Skater! In Create-A-Park che si accompagneranno a nuove modalità di personalizzazione legate a un profondo editor. Gli appassionati saranno anche in grado di condividere online i parchi con gli amici e di customizzare a piacere l'aspetto degli skater. Il lancio di Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 è previsto per il 4 settembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One.