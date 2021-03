Tony Hawk's Pro Skater 1+2: risolti i problemi di crash su Xbox Series X|S

Il debutto di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 su Xbox Series X e Xbox Series S non è andato liscio come l'olio, dal momento che molti giocatori hanno fin da subito riscontrato dei frequenti problemi di crash che impedivano una tranquilla fruizione del prodotto.

Per fortuna gli sviluppatori del remake (che nel frattempo si sono unito a Blizzard) hanno subito individuato il problema e trovato una soluzione, già confezionata a dovere nella patch 1.0.342.6303 pubblicata nelle scorse ore su entrambe le console di nuova generazione. Gli utenti che ci stanno giocando confermano la bontà dell'intervento, segnalando la scomparsa dei fastidiosi crash.

Tutto è bene ciò che finisce bene, insomma. Tony Hawk's Pro Skater 1+2, ricordiamo, è approdato pochi giorni fa su Xbox Series X|S e PlayStation 5 con una versione sviluppata ad hoc con supporto alla risoluzione 4K a 60fps e dei miglioramenti alle ombre dinamiche, ai riflessi, ai lens flares e alle texture degli skater, oltre ad una modalità a 120 Hz per i televisori compatibili. A causa dell'entità degli interventi, Activision ha deciso di distribuire l'upgrade di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a pagamento, e non gratis, a coloro che già posseggono il gioco su PS4 e Xbox One.