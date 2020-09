Tony Hawk's Pro Skater 1+2: si torna a skatare come negli anni '90

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, per l'occasione vi proponiamo la video recensione del gioco, sviluppato dal team Vicarious Visions, già responsabile di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e altri progetti Activision.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ripropone l'esperienza dei due classici targati Neversoft arricchendola con nuove modalità, nuovi skater, trick ancora più estremi e una colonna sonora ricca di brani punk, rock e punk rock.

Il nostro Giuseppe Carrabba ha giudicato positivamente il ritorno di Tony Hawk nella recensione di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: "Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è la realizzazione di un sogno che ha pervaso le menti degli appassionati per tanto, troppo, tempo. Tramite l’inserimento di feature di gameplay tratte dal terzo e dal quarto capitolo, Vicarious Visions ha restituito vigore alla ricetta classica e ha dato ai giocatori dei validi motivi per restare anche dopo aver completato i Tour in Skate."

Il gioco è ora disponibile su tutte le console di attuale generazione e su PC, la versione Switch di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 non è mai stata annunciata ma è stata leakata da varie fonti, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali in merito all'arrivo sulla console ibrida.