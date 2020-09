Tony Hawk's Pro Skater 1+2: dove trovare tutte le cassette segrete

Esattamente come i titoli originali, anche il remake della famosissima serie di skating impegnerà il vostro tempo alla ricerca di segreti e collezionabili, oltre che delle migliori evoluzioni con la tavola da skate. Vediamo in questa guida come recuperare tutte le Cassette segrete all’interno dei livelli.

Scuola

In questo caso il riferimento è al livello originale della scuola, presente in Tony Hawk’s Pro Skater 1 (dell’altra mappa della scuola parleremo fra poco). Inizierete questo livello posizionati in cima a una specie di piccolo tendone: scendete, e dirigetevi in direzione opposta rispetta a quella verso cui eravate indirizzati all’inizio. Fatto ciò, dovreste notare sulla vostra sinistra una rampa che conduce al tetto: salite, e troverete altre rampe che, una volta imboccate, vi porteranno in cima ad un’altra area sopraelevata, di forma quadrata. Una volta arrivati fin qui, noterete una ringhiera che conduce ad un altro tendone: raggiungetelo, dopodiché potrete muovervi liberamente e raggiungere la Cassetta segreta.

Scuola II

Questo livello è quello presente all’interno di Tony Hawk’s Pro Skater 2, ed è nettamente più difficile da affrontare del precedente, tanto da richiedere statistiche elevate in velocità e ollie per essere completato; inoltre, assicuratevi che la vostra barra speciale sia piena, in modo tale da ottenere un ulteriore impulso alla velocità. Per riempire velocemente l’indicatore, vi consigliamo di svoltare a destra subito dopo l’inizio del livello, e arriverete in una zona con una ringhiera: grindare su di essa e fare qualche trick in modalità manuale è un ottimo modo per guadagnare velocemente un buon numero di punti abilità.

Dopodiché, dovrete salire in cima alla zona sopraelevata al centro del livello: per farlo, utilizzate la rampa sottostante, e imboccate il quarter-pipe il più velocemente possibile. Dopo aver toccato nuovamente terra, dovrete subito grindare la ringhiera sulla vostra destra, in modo da preservare lo slancio ottenuto con il quarter-pipe precedente, e dirigetevi poi verso la biblioteca, evitando accuratamente le piante presenti lungo il percorso (queste, infatti, vi rallenteranno se colpite). Alla fine della zona rialzata troverete alcuni gradini parzialmente coperti con del compensato: scendete su quest’ultimo, colpite la fioriera nelle vicinanze ed eseguite una boneless (su Playstation 4, premete SU, SU, X); in questo modo, verrete proiettati sul tetto della biblioteca. Una volta giunti sul tetto, raggiungete la rampa di destra sul lato opposto, saliteci (ma ricordatevi di non saltare) e dovreste trovare la Cassetta segreta di questo livello.

Centro Cittadino

Iniziato il livello, giratevi di 180 gradi e vi troverete di fronte ad un vicolo cieco con un cartello che indica la presenza di un parcheggio sotterraneo: nei pressi noterete la presenza di due rampe che vi permetteranno di salire in strada. Imboccate una delle due rampe, non importa quale, e una volta giunti in strada svoltate a sinistra, facendo attenzione a non essere colpiti dai taxi, dopodiché proseguite fino a trovare una rampa che conduce ad un tunnel attraversato da una lunga ringhiera. Entrate all’interno del tunnel e seguite la ringhiera, che vi porterà a raggiungere una funivia, dalla quale potrete poi raggiungere il tetto di un edificio. Da qui dovreste essere in grado di notare una struttura realizzata in legno e piena di rampe: raggiungete la zona, e colpite la rampa con una freccia disegnata su di essa; se riuscirete a colpirla con la giusta angolazione, verrete proiettati direttamente verso la Cassetta segreta.

Centro Commerciale

Prima di affrontare questo livello in cerca della Cassetta segreta, vi consigliamo di aumentare le vostre statistiche di bilanciamento, che vi torneranno particolarmente utili nel momento in cui dovrete grindare su una ringhiera al meglio delle vostre possibilità. Quando vi sentite pronti, scendete la prima serie di scale e sfondate le vetrate che si trovano in fondo ai gradini, in modo tale da entrare all’interno del centro commerciale. Poco dopo noterete una rampa che sale e una che scende: evitatele entrambe, e mantenendo la destra dovreste ritrovarvi a percorrere grindando una sorta di balcone che si snoda lungo la rampa in discesa. Alla fine della struttura, saltate verso sinistra per raggiungere le rotaie sospese: saltando su quella più a sinistra otterrete sicuramente la Cassetta, ma a volte è sufficiente anche raggiungere il primo dei due binari per essere ugualmente ricompensati.

Magazzino

Recuperare la Cassetta nel livello del Magazzino è piuttosto semplice: non dovrete far altro, infatti, che raggiungere la stanza segreta posta al di sopra dell’half-pipe: per farlo, cercate di riempire la vostra barra speciale tramite qualche evoluzione, dopodiché prendete uno dei due lati dell’half-pipe a tutta velocità e dovreste riuscire a raggiungere la zona al di sopra del livello, la quale contiene la tanto desiderata Cassetta.

Downhill Jam

In questo livello, prima della diga, noterete una rampa sulla sinistra: imboccatela e riuscirete a salire su una rotaia, ottima per un po’ di grinding che vi farà ottenere qualche utile punto. Proseguite lungo il binario, dopodiché saltate sulla rotaia dall’altro lato e usate il quarter-pipe, o il wallride e ollie, per superare il buco e salire sul ponte. Proseguite poi verso destra, usate di nuovo un quarter-pipe per evitare di cadere, e giungerete di fronte a una grande rampa: salite e troverete finalmente la Cassetta segreta.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, a cura di Giuseppe Carrabba, disponibile anche in formato video.