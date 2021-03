Tony Hawk's Pro Skater 1+2: nessun upgrade next-gen dalla versione fisica Xbox One

Con una mossa un po' a sorpresa, Activision ha confermato che i possessori di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 in versione fisica per Xbox One non potranno effettuare l'upgrade alla versione Xbox Series X/S, rendendo quindi necessario dover ricomprare il titolo qualora si vogliano sfruttare le migliorie next-gen.

Nella FAQ dedicata al gioco, Activision riporta infatti che "se avete comprato un'edizione digitale di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 u PlayStation 4 o Xbox One, o un'edizione su disco per PlayStation 4, potrete effettuare l'upgrade della vostra versione del gioco dentro la stessa famiglia di console e portare con voi tutti i vostri progressi". Soltanto chi ha scaricato titolo in formato digitale su Xbox One sarà in grado di effettuare l'aggiornamento, che ricordiamo sarà comunque a pagamento per tutte le versioni a partire dal prossimo 26 marzo. Non è chiaro il motivo dietro questa decisione, considerato che su console Sony sarà possibile svolgere il passaggio indipendentemente dal formato scelto per l'acquisto.

Sempre a proposito della versione next-gen, curata sempre dai ragazzi di Vicarious Visions sebbene oggi spostati all'interno di un altro studio, l'edizione PS5 di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 avrà il supporto al Dualsense, oltre a risoluzione 4K e framerate sui 60fps. Nel frattempo potete approfondire le vostre conoscenze sull'opera leggendo la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2.