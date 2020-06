Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: un video gameplay mostra i nuovi campioni

Con la conferma dell'assenza delle microtransazioni in Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, gli autori di Vicarious Visions pubblicano un video per presentare i nuovi campioni che entreranno a far parte del roster di skater.

Oltre all'attualizzazione delle "vecchie" leggende del titolo, in Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 troveranno spazio anche i nomi più importanti della moderna scena skateboarding internazionale. Tra i campioni che entreranno a far parte del titolo, ci saranno infatti Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni, Aori Nishimura, Lizzie Armanto, Shane O'Neill, Riley Hawk e Tyshawn Jones.

Nell'annunciare questa importante novità contenutistica, Michelle Bresaw di Activision spiega che "i pro-skater di livello mondiale che stiamo inserendo in questa remastered hanno preso i tricks e le combo del videogioco e li hanno resi possibili nella realtà. Siamo orgogliosi che questa riedizione rappresenti il panorama della cultura dello skate oggi con una serie diversificata di skater che piacerà a qualsiasi giocatore".

Ciasciuno di questi skater porterà in dote nel titolo il suo ampio repertorio di ollie, kickflip e grind per infondere ulteriore carattere alla riedizione current-gen dei primi due atti della storica serie skateboarding targata Activision. Prima di lasciarvi in compagnia del video che mostra in azione i nuovi campioni, vi ricordiamo che Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One, con la possibilità di accedere alla demo con il preordine.