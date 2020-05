Tony Hawk's Pro Skater nel 2020 e Skate 3 in versione mobile? Parla Jason Dill

È ormai da qualche tempo che nella galassia dei rumor videoludici orbitano indiscrezioni legate ad un nuovo Tony Hawk Pro Skater in arrivo nel corso del 2020.

Ad oggi, non vi è nulla di confermato in merito, in quanto non è giunto alcun annuncio ufficiale dedicato al franchise. Ad offrire speranza al pubblico è tuttavia recentemente intervenuto Jason Dill, celebre professionista dell'universo dello skateboard. Intervenuto ai microfoni di The Nine Club, podcast condotto dal collega Chris Roberts, il noto sportivo ha infatti discusso apertamente del proprio coinvolgimento in nuovi progetti legati al brand, affermano di aver concesso la licenza per l'utilizzo di una propria tavola in un nuovo gioco di Tony Hawk.



Jason Dill non si è tuttavia fermato qui, riportando di essere stato contattato da Electronic Arts per essere coinvolto in una versione mobile di Skate 3. Lo sportivo avrebbe tuttavia rifiutato la proposta, cercando invece di sollecitare la software house ad investire in direzione di un nuovo capitolo della serie sportiva. Sempre secondo quanto da lui riferito, avrebbe tuttavia ricevuto la conferma che il team di sviluppo non è attualmente interessato a realizzare alcuno Skate 4.



Ad ora, nessuna conferma ufficiale da parte di software house è giunta in merito all'esistenza dei due progetti citati da Jason Dill.