Tony Hawk's Pro Skater 3 Remake non si farà? Ci pensa un modder

Nonostante il rifacimento dei primi due giochi della serie sia stato generalmente apprezzato, la scorsa estate Activision ha confermato di aver cancellato Tony Hawk's Pro Skater 3+4, che dunque non dovrebbero vedere più la luce sotto forma di remake come accaduto ai predecessori.

Inizialmente la compagnia aveva piani per il rifacimento del terzo e quarto episodio della serie, per poi scartarli definitivamente non appena Vicarious Visions è stata inglobata da Activision Blizzard, mettendo così gli autori di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 al lavoro su altri progetti. Con Tony Hawk's Pro Skater 3 che dunque sembra destinato a non fare mai ritorno in veste aggiornata, tocca allora ai modder intervenire per dare vita ad un interessante progetto amatoriale collegato al brand.

Il modder bAstimc è infatti al lavoro su THPSPro, una mod volta ad aggiungere nel remake dei primi due capitoli le mappe riprese dal terzo episodio, pubblicato originariamente nel 2001, in veste modernizzata. Il lavoro è in pre-alpha, chiaramente ancora in pieno svolgimento e dunque risulta essere ancora un po' grezzo e da rifinire, ma ci può già dare un primo assaggio di come sarebbe potuto essere un vero e proprio remake di Tony Hawk's Pro Skater 3 se Activision non avesse cancellato il progetto.

All'interno di THPSPro sono già state ricreate alcune mappe, come quelle di Los Angeles, Canada, Tokyo, l'aeroporto, l'area di pratica e l'iconica fonderia. bAstimc prosegue con lo sviluppo della mod, in attesa che la sua versione definitiva venga messa presto a disposizione dei giocatori.