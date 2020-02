Tony Hawk's Pro Skater: arriva la premiere del documentario sulla serie Activision

Questa settimana si terrà in California il Mammoth Film Festival, per l'occasione verrà proiettato per la prima volta in assoluto il documentario Pretending I'm A Superman dedicato alla serie di videogiochi Tony Hawk's, molto popolare tra la fine degli anni '90 e la prima metà degli anni 2000.

Prodotto dal pro skater Ralph D'Amato e dal filmmaker svedese Ludvig Gur, l'opera nasce grazie ad una raccolta fondi di successo su Indiegogo (lanciata nel 2017), Pretending I'm A Superman includerà una serie di interviste a varie personalità come lo stesso Tony Hawk e altre personalità del calibro di Rodney Mullen, Steve Caballero e Chad Muska, Tony sarà presente al panel ed alla world premiere che si terrà il 29 febbraio.

La speranza è che il documentario possa riaccendere i riflettori sulla serie di videogiochi Activision e portare magari allo sviluppo di un nuovo episodio. Da tempo si parla di un remake di Tony Hawk's Pro Skater 1&2 ma al momento nulla si è concretizzato, il celebre skater ha affermato di aver interrotto i rapporti con il publisher da alcuni anni, dopo il rilancia della saga con Tony Hawk's Pro Skater 5, titolo lanciato nel 2015 e accolto negativamente da pubblico e critica.