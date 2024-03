Tony Hawk's Pro Skater: qual è il videogioco più bello della serie?

Quanto sarebbe bello poter giocare ad un nuovo Tony Hawk's Pro Skater? Qualche anno fa Activision e Vicarious Visions ci hanno regalato l'eccellente Tony Hawk's Pro Skater 1+2, remake comprendente i primi due episodi della serie, ma purtroppo non c'è nessun nuovo capitolo all'orizzonte. Ciò non fa altro che alimentare la nostra nostalgia...

Qual è il Tony Hawk's Pro Skater più bello in assoluto?

I videogiochi della serie Tony Hawk's Pro Skater si sono (quasi) sempre distinti per le loro qualità. Abbiamo scritto "quasi" poiché il quinto episodio è venuto fuori maluccio, ma tutti gli altri si sono rivelati talmente belli da configurarsi come degli assoluti punti di riferimento del genere simulativo... ma qual è il migliore in assoluto?

Rispondere a questa domanda non è semplice, poiché possono inevitabilmente entrare in gioco dei fattori soggettivi, per questo motivo abbiamo deciso di affidarci a Metacritic. Secondo il noto aggregatore di recensioni, il migliore in assoluto è Tony Hawk's Pro Skater 3 (2001) grazie ad un pazzesco Meta Score di 97. Non che gli altri siano brutti, intendiamoci! Il primo iconico episodio della serie, che nel 1999 ha avuto il merito di lanciare uno dei più grandi fenomeni della storia videoludica, vanta un Meta Score pari a 92, mentre il secondo e il quarto hanno un punteggio di 91 e 94, rispettivamente. Degno di nota anche il già citato remake Tony Hawk's Pro Skater 1+2, che nel 2020 è stato accolto con un ottimo Meta Score di 89. Livelli altissimi, insomma! A rovinare la media dell'intero franchise ci pensa purtroppo Tony Hawk's Pro Skater 5, che nel 2015 ha deluso critica e giocatori non andando oltre un misero Meta Score di 32.

