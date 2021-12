Tony Hawk's Pro Skater sta per tornare? Indizi su artwork di Activision lo suggeriscono

Dopo un lungo periodo di silenzio si torna a parlare del possibile ritorno di Tony Hawk's Pro Skater con un nuovo episodio. Nel corso del 2020 si erano diffuse voci sullo sviluppo del nuovo Tony Hawk's Pro Skater, che si sarebbe dovuto intitolare Alcatraz, ma i rumor non hanno più avuto seguito.

Secondo molti fan, però, sembra che la stessa Activision stia in qualche modo fornendo sottili indizi su un eventuale titolo inedito in arrivo nel prossimo futuro: nell'immagine di auguri natalizi pubblicata dall'account Twitter ufficiale di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è infatti nascosto uno strano codice che recita "12<312". Gli stessi numeri erano stati inseriti anche in un artwork analogo di fine ottobre volto a celebrare Halloween.

Per gli appassionati dietro quel codice si celerebbe un potenziale indizio su un nuovo titolo del celebre franchise di skateboard incentrato sul leggendario Tony Hawk. Se ritorno sarà, non è chiaro però se in forma di un episodio inedito o un'ulteriore remastered di una vecchia gloria: la presenza del numero 3, infatti, fa ipotizzare che potrebbe essere in cantiere anche una riedizione di Tony Hawk's Pro Skater 3, uscito originariamente nel 2001 ed ancora oggi tra i capitoli più apprezzati della serie.

Per il momento si resta nel campo delle semplici ipotesi, in attesa di eventuali conferme da parte di Activision. Nell'attesa la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 per next gen vi ricorda tutte le qualità do quest'ultima iterazione e perché un ritorno sarebbe cosa gradita.